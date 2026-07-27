Иран отказался от новых переговоров с США, - Reuters

Трамп приостановил авиаудары

Президент США Дональд Трамп поставил на паузу кампанию авиаударов по Ирану после 13 ночей непрерывных бомбардировок.

По данным агентства, Тегеран заявил, что также прекратит собственные атаки на период действия американской паузы.

Как сообщили Reuters американский чиновник и ряд американских СМИ, решение Белого дома было принято после оценки военного командования. По словам источника, военные доложили президенту, что список целей практически исчерпан.

Кроме того, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн предупредил о сокращении запасов боеприпасов для систем противовоздушной обороны.

На фоне прекращения ударов цены на нефть резко снизились. Стоимость Brent, которая на прошлой неделе впервые с мая ненадолго превысила 100 долларов за баррель, в понедельник упала более чем на 8% — до уровня ниже 89 долларов.

Иран отверг заявления о переговорах

Несмотря на заявления американской стороны о готовности предоставить пространство для дипломатии, Тегеран заявил, что не обращался к Вашингтону с просьбой возобновить переговорный процесс.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что контакты между сторонами продолжаются через посредников, однако информация о том, что Иран якобы просил США о переговорах, не соответствует действительности.

"Сообщения о том, что Иран просил о переговорах с США, являются сфабрикованными. Этого нет в нашей ДНК", - отметил Багаи.

При этом Багаи подчеркнул, что Иран не отказывается от дипломатических механизмов.

Что заявили об Ормузском проливе

В Тегеране также заявили, что Иран по-прежнему контролирует Ормузский пролив — один из важнейших маршрутов мировой торговли нефтью.

Государственные СМИ Ирана со ссылкой на информированный источник сообщили, что утром в понедельник шесть судов якобы попытались пройти через пролив без разрешения Тегерана. По их данным, иранская сторона развернула эти суда, а одно из них попало в аварию.

Источник также заявил, что движение через Ормузский пролив должно осуществляться только по маршруту, определенному Ираном.

Разногласия сохраняются

По данным Reuters, США и Иран по-разному трактуют положения меморандума, касающегося Ормузского пролива. Вашингтон считает, что документ предусматривает свободу судоходства, тогда как Тегеран настаивает, что он закрепляет право Ирана контролировать транзит.

Агентство также сообщает, что Иран намерен закрепить свою позицию в отдельном соглашении с Оманом, который контролирует противоположный берег пролива.

На прошлых выходных в Тегеран прибыла высокопоставленная делегация Омана для обсуждения этого вопроса, а представитель МИД Ирана заявил, что переговоры прошли успешно.