Іран відмовився від діалогу зі США в Досі та озвучив нові умови

Як відомо, переговори сторін мали пройти у Досі, столиці Катару. Але іранські представники не захотіли говорити з американцями, натомість був запропонований діалог з катарськими посередниками.

За словами Арагчі, Вашингтон має продемонструвати справжню готовність до дипломатичного врегулювання та відмовитися від військового тиску.

Чиновник також наголосив, що Іран не погодиться на переговори, якщо існуватиме ризик повторення атак з боку США. Він додав, що Тегеран оцінює можливість відновлення дипломатичного процесу, однак для цього необхідно створити відповідні умови, для початку - досягнути припинення вогню.

Як зазначає агентство, після нещодавнього загострення між Іраном та Ізраїлем президент США Дональд Трамп заявляв про готовність повернутися до переговорів щодо іранської ядерної програми.

Водночас іранська влада продовжує наполягати на своєму праві розвивати мирну ядерну енергетику та збагачувати уран у межах національної програми.

Попри сигнали про можливе відновлення діалогу, нові вимоги Тегерана свідчать про те, що шлях до потенційної угоди між США та Іраном залишається складним.