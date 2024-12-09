Иран отказался помочь Асаду в боях с повстанцами: WSJ узнало причину

Власти Ирана не захотели поддерживать сирийского диктатора Башара Асада в боях с повстанцами. Тегеран опасался реакции Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Неназванные сирийские чиновники рассказали изданию, что Иран обвинил Асада в том, что он не подготовился к наступлению повстанцев.

При этом, по их словам, иранский самолет с помощью Сирии был вынужден развернуться после взлета, поскольку существовала угроза авиаударов Израиля.

Источники WSJ утверждают, что вместо того чтобы оказать помощь, Иран приказал своему Корпусу стражей исламской революции и связанным с ним ополченцам не вмешиваться в бой. После этого Тегеран организовал вывод своих солдат из Сирии и договорился о передаче контроля над территориями повстанцам.

"И Россия, и большая часть сирийского режима, включая высокопоставленных политических и военных деятелей, признали, что окружение Асада - это тонущий корабль", - заявила эксперт по безопасности на Ближнем Востоке и младший научный сотрудник лондонского политического института Chatham House Лина Хатиб.