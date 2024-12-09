ua en ru
Пн, 09 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Иран отказался помочь Асаду в боях с повстанцами: WSJ узнало причину

Понедельник 09 декабря 2024 22:15
UA EN RU
Иран отказался помочь Асаду в боях с повстанцами: WSJ узнало причину Иллюстративное фото: Иран не отправил Башару Асаду свое оружие (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти Ирана не захотели поддерживать сирийского диктатора Башара Асада в боях с повстанцами. Тегеран опасался реакции Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Неназванные сирийские чиновники рассказали изданию, что Иран обвинил Асада в том, что он не подготовился к наступлению повстанцев.

При этом, по их словам, иранский самолет с помощью Сирии был вынужден развернуться после взлета, поскольку существовала угроза авиаударов Израиля.

Источники WSJ утверждают, что вместо того чтобы оказать помощь, Иран приказал своему Корпусу стражей исламской революции и связанным с ним ополченцам не вмешиваться в бой. После этого Тегеран организовал вывод своих солдат из Сирии и договорился о передаче контроля над территориями повстанцам.

"И Россия, и большая часть сирийского режима, включая высокопоставленных политических и военных деятелей, признали, что окружение Асада - это тонущий корабль", - заявила эксперт по безопасности на Ближнем Востоке и младший научный сотрудник лондонского политического института Chatham House Лина Хатиб.

Удары Израиля по Сирии

Напомним, ранее стало известно, что Израиль нанес авиаудары по местам хранения оружия в Сирии. Это произошло на фоне того, как режим Башара Асада в Сирии был свергнут.

Одной из главных целей стало "стратегическое оружие", которое после падения режима Асада могло попасть в руки враждебных к Израилю группировок.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Иран Башар Асад Война в Сирии
NEWS
Украина может подумать над идеей Макрона по размещению иностранных войск, - Зеленский
Украина может подумать над идеей Макрона по размещению иностранных войск, - Зеленский
DAILY
Игорь Клименко: Безопасности в государстве не будет, если в городах не останется полицейских
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Игорь Клименко: Безопасности в государстве не будет, если в городах не останется полицейских