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Ізраїль завдав ударів по місцях зі зброєю в Сирії, - The Times of Israel

Неділя 08 грудня 2024 21:01
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Ізраїль завдав ударів по місцях зі зброєю в Сирії, - The Times of Israel Фото: особливу увагу Ізраїль приділив знищенню "стратегічної зброї" (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У неділю 8 грудня військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по місцях зі зброєю на території Сирії. Вони були дуже інтенсивними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Видання пише, що сьогодні десятки літаків ВПС Ізраїлю завдали ударів по численним цілям по всій Сирії. Особлива увага була приділена знищенню "стратегічної зброї", яка після падіння режиму диктатора Башара Асада могла потрапити до рук підрозділів, ворожих до Ізраїлю.

За словами джерел, удари також було завдано по об'єктах виробництва зброї та систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що вранці 8 жовтня в Сирії остаточно впав режим президента Башара Асада. Повстанці увійшли до сирійської столиці Дамаск, а диктатор за повідомленнями ЗМІ, вилетів на літаку у невідомому напрямку.

Однак увечері сьогодні за інформацією російських ЗМІ, Башар Асад після втрати контролю над столицею втік до Москви. Як повідомляється, влада РФ надала йому та його родині притулок.

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