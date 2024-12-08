Ізраїль завдав ударів по місцях зі зброєю в Сирії, - The Times of Israel

У неділю 8 грудня військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по місцях зі зброєю на території Сирії. Вони були дуже інтенсивними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Видання пише, що сьогодні десятки літаків ВПС Ізраїлю завдали ударів по численним цілям по всій Сирії. Особлива увага була приділена знищенню "стратегічної зброї", яка після падіння режиму диктатора Башара Асада могла потрапити до рук підрозділів, ворожих до Ізраїлю. За словами джерел, удари також було завдано по об'єктах виробництва зброї та систем протиповітряної оборони.