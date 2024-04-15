Іран відхрестився від планів вступати у конфлікт зі США на Близькому Сході, але є нюанс

"Ми продемонстрували нашу відданість миру, проявивши стриманість щодо залучення армії США до перехоплення іранських безпілотників і ракет, що прямували до військових цілей на окупованих палестинських територіях. Це підкреслює нашу відданість деескалації напруженості та уникненню розширення конфлікту", - сказав він.

Водночас Іравані попередив, що "якщо США ініціюють військові операції проти Ірану, його громадян або його безпеки та інтересів, Іран скористається своїм невід'ємним правом на пропорційну відповідь".

Ізраїль не відмовляється від помсти

Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан звинуватив Раду Безпеки ООН в тому, що вона не відреагувала на загрози з боку Ірану, включаючи його ядерну програму, заявивши, що світ "оглушливо мовчить". Дипломат відмовився виключити ізраїльську відплату за іранські ракети й атаку безпілотників.

"Ми оточені іранськими терористичними маріонетками. Ця атака перетнула всі червоні лінії, й Ізраїль залишає за собою законне право на відповідь", - заявив посол.

Країни закликають до стриманості

Крім того, на засіданні Радбезу ООН була продемонстрована спільна позиція: представники Великої Британії, Франції та Швейцарії закликали до стриманості.

Посол Китаю в ООН Чжан Цзюнь також приєднався до цих закликів. Він ще раз наголосив на необхідності негайного припинення вогню у Секторі Газа й ухвалення рішення про існування двох держав для Ізраїлю і палестинців.

Росія кивнула на Ізраїль

Посол Росії в ООН Василь Небензя також закликав міжнародну спільноту до деескалації ситуації. Однак він намагався звинуватити Ізраїль у провокуванні нападу, заявивши, що війна у Газі є "глибоким корінням" кризи.

"Якби Велика Британія, Франція і США погодилися засудити напад на дипломатичний комплекс Ірану 1 квітня, суботнього удару можна було б уникнути", - додав Небензя, повторюючи заяву, зроблену раніше Тегераном.