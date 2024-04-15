Іран відхрестився від планів вступати у конфлікт зі США на Близькому Сході, але є нюанс

Ісламська Республіка Іран не має наміру вступати в конфлікт зі США в регіоні Близького Сходу. Однак у разі нападу на своїх громадян, Тегеран готовий дати гідну відповідь.
Про це заявив посол Ірану в ООН Саїд Іравані, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради Безпеки ООН.
"Ми продемонстрували нашу відданість миру, проявивши стриманість щодо залучення армії США до перехоплення іранських безпілотників і ракет, що прямували до військових цілей на окупованих палестинських територіях. Це підкреслює нашу відданість деескалації напруженості та уникненню розширення конфлікту", - сказав він.
Водночас Іравані попередив, що "якщо США ініціюють військові операції проти Ірану, його громадян або його безпеки та інтересів, Іран скористається своїм невід'ємним правом на пропорційну відповідь".
Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан звинуватив Раду Безпеки ООН в тому, що вона не відреагувала на загрози з боку Ірану, включаючи його ядерну програму, заявивши, що світ "оглушливо мовчить". Дипломат відмовився виключити ізраїльську відплату за іранські ракети й атаку безпілотників.
"Ми оточені іранськими терористичними маріонетками. Ця атака перетнула всі червоні лінії, й Ізраїль залишає за собою законне право на відповідь", - заявив посол.
Крім того, на засіданні Радбезу ООН була продемонстрована спільна позиція: представники Великої Британії, Франції та Швейцарії закликали до стриманості.
Посол Китаю в ООН Чжан Цзюнь також приєднався до цих закликів. Він ще раз наголосив на необхідності негайного припинення вогню у Секторі Газа й ухвалення рішення про існування двох держав для Ізраїлю і палестинців.
Посол Росії в ООН Василь Небензя також закликав міжнародну спільноту до деескалації ситуації. Однак він намагався звинуватити Ізраїль у провокуванні нападу, заявивши, що війна у Газі є "глибоким корінням" кризи.
"Якби Велика Британія, Франція і США погодилися засудити напад на дипломатичний комплекс Ірану 1 квітня, суботнього удару можна було б уникнути", - додав Небензя, повторюючи заяву, зроблену раніше Тегераном.
14 квітня у Нью-Йорку Рада Безпеки ООН провела екстрене засідання, скликане делегацією Ізраїлю. Причиною стала масштабна повітряна атака Ірану та його терористичних угруповань на Близькому Сході по території Ізраїлю минулої ночі.
В ніч на 14 квітня Іран атакував Ізраїль ударними безпілотниками і ракетами. Це стало відповіддю на удар ізраїльської армії по консульству Ірану в столиці Сирії Дамаску 1 квітня, під час якого загинула низка генералів Корпусу вартових ісламської революції.
Загалом Іран запустив по території Ізраїлю понад 200 дронів і близько 150 ракет.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетяньягу заявив, що країна завдасть симетричної відповіді на атаку Ірану.
Воєнний кабінет Ізраїлю поки що не вирішив чи вдарить по Ірану у відповідь на атаку, але США уже відмовилися брати участь в імовірній "помсті".
Тим часом Іран заявив, що може завдати ударів по Ізраїлю зі більшою силою у разі, якщо Тель-Авів "помститься" за повітряний напад 14 квітня.
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