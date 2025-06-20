Іран вдарив ракетами по Ізраїлю, пошкоджено штаб-квартиру Microsoft (фото, відео)

Вранці 20 червня Іран атакував балістичною ракетою Ізраїль. У місті Беер-Шева одна з ракет поцілила у паркінг неподалік будівлі штаб-квартири компанії Microsoft.

Зазначається, що вранці Іран запустив в бік Ізраїлю щонайменше три ракети. Частина з них впала прямо поруч з офісом компанії Білла Гейтса Microsoft на парковку з автомобілями.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, постраждало скління будівлі. Також після вибуху загорілося щонайменше шість автомобілів.

Місто Беер-Шева розташоване у пустелі Негев, де розташована ізраїльська авіабаза Неватім.

Армія оборони Ізраїлю зазначає, що перехопила іранську ракету, а пожежу спровокували її уламки.

Ракета влучила неподалік від житлових будинків і спровокувала загоряння кількох автомобілів.

На відео, опублікованому ізраїльською службою екстреної допомоги Magen David Adom, видно кілька пожеж на вулиці в південному місті, біля технологічного парку, де розташований офіс Microsoft.

Ізраїльська поліція повідомила, що отримала повідомлення про падіння боєприпасів у відкритих районах Південного округу країни, додавши, що є матеріальні збитки, але повідомлень про жертви немає.

Очевидці повідомляють про повне знищення ракетою будівлі Microsoft. За даними ЗМІ, внаслідок атаки Ірану по місту постраждали мінімум 18 людей.