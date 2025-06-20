Іран вдарив ракетами по Ізраїлю, пошкоджено штаб-квартиру Microsoft (фото, відео)
Вранці 20 червня Іран атакував балістичною ракетою Ізраїль. У місті Беер-Шева одна з ракет поцілила у паркінг неподалік будівлі штаб-квартири компанії Microsoft.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, The Times of Israel, Ynet.
Зазначається, що вранці Іран запустив в бік Ізраїлю щонайменше три ракети. Частина з них впала прямо поруч з офісом компанії Білла Гейтса Microsoft на парковку з автомобілями.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, постраждало скління будівлі. Також після вибуху загорілося щонайменше шість автомобілів.
Місто Беер-Шева розташоване у пустелі Негев, де розташована ізраїльська авіабаза Неватім.
Армія оборони Ізраїлю зазначає, що перехопила іранську ракету, а пожежу спровокували її уламки.
Ракета влучила неподалік від житлових будинків і спровокувала загоряння кількох автомобілів.
На відео, опублікованому ізраїльською службою екстреної допомоги Magen David Adom, видно кілька пожеж на вулиці в південному місті, біля технологічного парку, де розташований офіс Microsoft.
Ізраїльська поліція повідомила, що отримала повідомлення про падіння боєприпасів у відкритих районах Південного округу країни, додавши, що є матеріальні збитки, але повідомлень про жертви немає.
Очевидці повідомляють про повне знищення ракетою будівлі Microsoft. За даними ЗМІ, внаслідок атаки Ірану по місту постраждали мінімум 18 людей.
דיווחים על נפילה בדרום הארץ; מד"א: "לא התקבלו דיווחים על נפגעים"— כאן חדשות (@kann_news) June 20, 2025
(צילום: תיעוד מבצעי מד"א) @ItayBlumental @Itsik_zuarets pic.twitter.com/wCf0B1aEaI
Військове загострення між Ізраїлем та Іраном
З 13 червня армія оборони Ізраїлю проводить операцію "Левовий народ". ЦАХАЛ атакує об'єкти, які Тегеран використовує для збагачення урану та розробки власної ядерної зброї. Паралельно уражаються військові об'єкти.
Іран відповідає ударами балістичних ракет по ізраїльських містах та військових об'єктах.
Влада Ізраїлю заявила, що кінцевою метою операції є усунення від влади режиму аятолл і верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.
Президент США Дональд Трамп не виключає долучення до операції Ізраїлю, щоб завдати ударів по об'єктах бомбами, якими не володіє ЦАХАЛ.
Однак наразі глава Білого дому не віддав остаточного наказу на втручання у війну.
За даними ЗМІ, Трамп побоюється, що усунення від влади Хаменеї, може повторитися доля Лівії.
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