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Иран ударил ракетами по Израилю, повреждена штаб-квартира Microsoft (фото, видео)

Израиль, Пятница 20 июня 2025 07:37
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Иран ударил ракетами по Израилю, повреждена штаб-квартира Microsoft (фото, видео) Иллюстративное фото: иранская ракета повредила офис Microsoft (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Утром 20 июня Иран атаковал баллистической ракетой Израиль. В городе Беэр-Шева одна из ракет попала в паркинг недалеко от здания штаб-квартиры компании Microsoft.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, The Times of Israel, Ynet.

Отмечается, что утром Иран запустил в сторону Израиля по меньшей мере три ракеты. Часть из них упала прямо рядом с офисом компании Билла Гейтса Microsoft на парковку с автомобилями.

По сообщениям местных СМИ, пострадало остекление здания. Также после взрыва загорелось по меньшей мере шесть автомобилей.

Город Беэр-Шева расположен в пустыне Негев, где расположена израильская авиабаза Неватим.

Армия обороны Израиля отмечает, что перехватила иранскую ракету, а пожар спровоцировали ее обломки.

Ракета попала неподалеку от жилых домов и спровоцировала возгорание нескольких автомобилей.

На видео, опубликованном израильской службой экстренной помощи Magen David Adom, видно несколько пожаров на улице в южном городе, возле технологического парка, где расположен офис Microsoft.

Израильская полиция сообщила, что получила сообщение о падении боеприпасов в открытых районах Южного округа страны, добавив, что есть материальный ущерб, но сообщений о жертвах нет.

Очевидцы сообщают о полном уничтожении ракетой здания Microsoft. По данным СМИ, в результате атаки Ирана по городу пострадали минимум 18 человек.

Военное обострение между Израилем и Ираном

С 13 июня армия обороны Израиля проводит операцию "Львиный народ". ЦАХАЛ атакует объекты, которые Тегеран использует для обогащения урана и разработки собственного ядерного оружия. Параллельно поражаются военные объекты.

Иран отвечает ударами баллистических ракет по израильским городам и военным объектам.

Власти Израиля заявили, что конечной целью операции является отстранение от власти режима аятолл и верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Президент США Дональд Трамп не исключает присоединения к операции Израиля, чтобы нанести удары по объектам бомбами, которыми не располагает ЦАХАЛ.

Однако пока глава Белого дома не отдал окончательного приказа на вмешательство в войну.

По данным СМИ, Трамп опасается, что устранение от власти Хаменеи, может повториться судьба Ливии.

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