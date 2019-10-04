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Иран улучшил сотрудничество по ядерным вопросам с США, - МАГАТЭ

Новости » В мире    04.10.2019 - 12:48
Иран улучшил сотрудничество по ядерным вопросам с США, - МАГАТЭ
Фото: Корнел Ферута (flickr.com iaea_imagebank)

Корнел Ферута заявил, что в отношениях между странами есть небольшой прогресс

Иран улучшил свое сотрудничество с ядерным наблюдателем США. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Корнел Ферута, передает Reuters.

По словам Ферута, прогресс в отношения появился после проведения ряда встреч с различными высокопоставленными иранскими представителями.

"Это непрерывный процесс. Я не могу предсказать, чем это закончится. Участие не означает, что проблемы полностью решены, но это шаг в правильном направлении", - заявил глава МАГАТЭ.

Отметим, МАГАТЭ выступает в качестве контролирующего органа по ядерной сделке между Ираном и группой государств, в которую изначально входили США, России, КНР, Великобритании, Франции и Германии. Позже США заявило о выходе из соглашения.

Ранее сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия пригрозили Ирану выходом из ядерной сделки. Члены Европейского союза заявили, что пойдут на такой шаг в случае дальнейшего нарушения ядерного соглашения со стороны Ирана.

Также РБК-Украина сообщало, что Иран готов вернуться к выполнениям ядерной сделки, если к ней вернется США, а также, если будут отменены все санкции в отношении Ирана со стороны Америки.

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Новости Украины ядерное соглашениеИранСоединенные Штаты АмерикиМАГАТЭ
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