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Іран поліпшив співпраця з ядерних питань з США, - МАГАТЕ

Новини » В світі    04.10.2019 - 12:48
Іран поліпшив співпраця з ядерних питань з США, - МАГАТЕ
Фото: Корнел Ферута (flickr.com iaea_imagebank)

Корнел Ферута заявив, що у відносинах між країнами є невеликий прогрес

Іран поліпшив своє співробітництво з ядерних спостерігачем США. Про це заявив глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Корнел Ферута, передає Reuters.

За словами Ферута, прогрес у відносини з'явився після проведення ряду зустрічей з різними високопоставленими іранськими представниками.

"Це безперервний процес. Я не можу передбачити, чим це закінчиться. Участь не означає, що проблеми повністю вирішені, але це крок у правильному напрямку", - заявив глава МАГАТЕ.

Зазначимо, МАГАТЕ виступає в якості контролюючого органу з ядерної угоді між Іраном і групою держав, в яку спочатку входили США, Росії, КНР, Великобританії, Франції та Німеччини. Пізніше США заявило про вихід з угоди.

Раніше повідомлялося, що Великобританія, Франція і Німеччина пригрозили Ірану виходом з ядерної угоди. Члени Європейського союзу заявили, що підуть на такий крок у разі подальшого порушення ядерної угоди з боку Ірану.

Також РБК-Україна повідомляло, що Іран готовий повернутися до виконанням ядерної угоди, якщо до неї повернеться США, а також, якщо будуть скасовані всі санкції щодо Ірану з боку Америки.

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