Іран та Україна домовилися про спільну розшифровку чорних скриньок, - Bloomberg

Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com/CGTNOfficial)

Розслідування авіакатастрофи проконтролює влада Ірану

В рамках розслідування авіакатастрофи літака МАУ фахівці Ірану і України домовилися про спільну розшифровки чорних ящиків. Про це повідомляє Bloomberg.

Повідомляється, що сторони домовилися про спільне розслідування і отримання даних з бортових самописців. Також повідомляється, що хід розслідування проконтролює судова влада Ірану.

У той же час Reuters з посиланням на іранських чиновників зазначає, що розслідування може зайняти від одного до двох років. Він також заявив, що Іран вважає за краще самостійно розшифрувати чорних ящиків, але може при необхідності відправити дані в Росію, Канаду, Францію чи Україну, оскільки Тегеран уклав угоди з цими країнами.

Нагадаємо, раніше в Ірані заявили, що обидва чорні ящики з літака, що розбився, пошкоджені. При цьому в пристроях збереглися блоки пам'яті, проте на них помітні фізичні ушкодження.

Також повідомлялося, що офіційний Тегеран не відмовлявся від можливої передачі чорних ящиків компанії Boeing, а повідомлення в ЗМІ були невірними.

