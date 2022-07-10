Иран угрожает расколом в регионе из-за "ближневосточного альянса ПВО"

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что этот пакт не только не даст гарантий безопасности и стабильности, но и "сам по себе является главной причиной напряженности и регионального раскола".

Речь идет о международном соглашении, подготовленном по инициативе США и Израиля, которое должно заложить основу для союза безопасности с арабскими государствами и объединить системы ПВО стран ближневосточного региона для противостояния иранской угрозе.

По всей видимости, данная тема будет одной из центральных во время переговоров президента США Джо Байдена во время его скорого визита на Ближний Восток.

Отметим, что Иран и западные страны пытаются восстановить соглашение 2015 года, согласно которому Тегеран ограничил свою ядерную программу в обмен на освобождение от экономических санкций США, ЕС и ООН. Тогда президент США Дональд Трамп отказался от соглашения в 2018 году и ввел жесткие санкции.

Как сообщало агентство Axios, Израиль поделился с США и европейскими партнерами данным разведки, согласно которым Иран уже имеет возможность получать обогащенный уран такого качества, которое требуется для изготовления ядерного оружия.

Позже Израиль заявил, что Иран вплотную подошел к созданию ядерного оружия. Тегеран обогащает уран с беспрецедентной скоростью.