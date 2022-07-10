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Іран погрожує розколом у регіоні через "близькосхідний альянс ППО"

Фото: Іран погрожує посилити напруженість в регіоні через Близькосхідний Альянс ППО (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Міністерство закордонних справ Ірану заявило в суботу, 9 липня, що плани США та Ізраїлю щодо укладення пакту про спільну оборону з арабськими державами для протидії загрозі іранських атак із застосуванням безпілотників і ракет тільки посилять регіональну напруженість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Офіційний представник МЗС Ірану Насер Канаані заявив, що цей пакт не тільки не дасть гарантій безпеки і стабільності, але і "сам по собі є головною причиною напруженості і регіонального розколу".

Йдеться про міжнародну угоду, підготовлену за ініціативою США та Ізраїлю, яка має закласти основу для Союзу безпеки з арабськими державами і об'єднати системи ППО країн Близькосхідного регіону для протистояння іранській загрозі.

По всій видимості, дана тема буде однією з центральних під час переговорів президента США Джо Байдена під час його швидкого візиту на Близький Схід.

Зазначимо, що Іран і західні країни намагаються відновити угоду 2015 року, згідно з якою Тегеран обмежив свою ядерну програму в обмін на звільнення від економічних санкцій США, ЄС і ООН. Тоді президент США Дональд Трамп відмовився від угоди у 2018 році і ввів жорсткі санкції.

Як повідомляло агентство Axios, Ізраїль поділився з США і європейськими партнерами даними розвідки, згідно з якими Іран вже має можливість отримувати збагачений уран такої якості, яка потрібна для виготовлення ядерної зброї.

Пізніше Ізраїль заявив, що Іран впритул підійшов до створення ядерної зброї. Тегеран збагачує уран з безпрецедентною швидкістю.

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Іран