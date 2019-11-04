Иран удваивает добычу обогащенного урана

Этими действиями Иран нарушает договор о ядерной энергетике, который был заключен в 2015 году в обмен на отмену санкций со стороны стран Европы и Америки.

Глава ядерной программы Ирана объявил, что Тегеран сегодня эксплуатирует 60 передовых центрифуг IR-6, запрещенных межгосударственным ядерным соглашением. Эти центрифуги могут производить обогащенный уран в 10 раз быстрее, чем IR-1 первого поколения, которые были разрешены.

Отметим, что из этого договора ранее вышли Соединенные Штаты Америки. Иранские власти назвали свое решение прямым результатом выхода президента Дональда Трампа из соглашения.

Напомним, ранее США ввели санкции против строительного сектора Ирана. Американский госсекретарь Майк Помпео считает, что новые санкции позволят сохранить надзор за гражданской ядерной программой Ирана.

Иран, в свою очередь, призвал США вернуться к условиям ядерного соглашения 2015 года и назвал санкции "экономическим терроризмом".

Позже верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что его страна будет сохранять запрет на любые переговоры с США.