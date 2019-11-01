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Иран призывает США вернуться к ядерной сделки

Новости » Политика     01.11.2019 - 21:59
Иран призывает США вернуться к ядерной сделки
Фото: Мухаммед Зарифе (wikipedia.org)

Так, глава МИД прокомментировал сообщения о новых санкциях США против Тегерана

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зарифе призвал Соединенные Штаты Америки вернуться к условиям ядерного соглашения 2015 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зафира в Twitter.

Таким образом, глава МИД Ирана прокомментировал сообщения о новых санкциях, которые Государственный департамент США ввел против Тегерана.

Он назвал введение санкционных ограничений "экономическим терроризмом", который "лишь доказывает максимальный провал политики "максимального давления".

"США могут наложить санкции на каждого мужчину, женщину и ребенка, но иранцы никогда не покорятся травле. Вместо закапывать себя еще глубже, США должны отказаться от провальной политики и вернуться к СКПД (Совместный комплексный план действий, также известный как "ядерная сделка" между Ираном и рядом государств, в том числе США - ред.)", - написал Зафір.

Напомним, США ввели санкции против строительного сектора Ирана. По мнению госсекретаря Майка Помпео, новые санкции позволят сохранить надзор за гражданской ядерной программой Ирана. Под ограничения попали четыре вида материалов, которые Тегеран использует в своей программе по производству ракет и ядерного оружия.

Кроме того, по словам экспертов по кибербезопасности, в американские выборы, которые состоятся в 2020 году, могут не только со стороны России, как это было раньше. В частности, в США опасаются вмешательства Китая и Ирана, чьи попытки повлиять на результат голосования на промежуточных выборах в Штатах были зафиксированы ранее.

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