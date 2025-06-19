Іран терміново вивозить нафту через загрозу ударів Ізраїлю: супутникові знімки

Іран активно вивозить запаси нафти на океанських танкерах. Тим часом резервуари для зберігання на критично важливому експортному терміналі країни на острові Харг переповнені сирою нафтою.

Повідомляється, що нафтосховища на острові Харг мають плавучі дахи, які піднімаються та опускаються під час спорожнення та наповнення, а це означає, що можна отримати підказки зверху про те, скільки нафти вони містять, досліджуючи їхні тіні.

Зображення від 11 червня показують, що майже у всіх великих резервуарів дахи були значно нижче верху стінок, тобто резервуари були заповнені лише частково.

А от на фотографії за 18 червня, через кілька днів після початку атак Ізраїлю, видно, що таких тіней немає, що свідчить про те, що дахи тепер знаходяться на вершині стін, а резервуари переповнені.

Тіні від самих нафтосховищ все ще залишаються на землі поруч із ними, що підтверджує, що їх відсутність не пов'язана з браком сонячного світла. Знімки були зроблені з різницею менше ніж 10 хвилин.

Співзасновник TankerTrackers.com, фірми, що спеціалізується на моніторингу таємної торгівлі нафтою Ірану та інших країн за допомогою супутникових знімків Самір Мадані також підтвердив, що він спостерігав "зростання запасів сирої нафти на острові".

Видання зауважує, що цього не можна було б очікувати, враховуючи, що Іран збільшує свій експорт.

В теорії, якщо експорт значно перевищує норму, то резервуари для зберігання повинні спорожніти, якщо тільки Іран не спрямовує ще більше сирої нафти на об'єкт.

Експорт нафти з Ірану різко зріс

За словами Мадані, експорт нафти з Ірану також різко зріс після ударів Ізраїлю в минулу п'ятницю.

Згідно з даними TankerTrackers.com, протягом п'яти днів, коли почалися атаки, 13 червня, компанія експортувала в середньому 2,33 мільйона барелів на день. Це на 44% більше, ніж у середньому за рік до 14 червня.

"Здається цілком зрозумілим, що вони роблять. Вони намагаються видобути якомога більше бочок, але безпека є їхнім пріоритетом", - сказав Мадані.

Значна частка іранської нафти зберігається в щільно упакованих резервуарах у Харзі, що робить її більш вразливою до атак, ніж вантажі на суднах, розкиданих навколо Перської затоки або прямуючих до Китаю.

Супутникові знімки Planet Labs від 11 червня, за кілька днів до першого нападу Ізраїлю, показують танкери, більшість з яких дуже великі нафтоналивні танкери, кожен з яких може вмістити близько 2 мільйонів барелів, що стоять на якорі в захищених водах між островом Харг та материковою частиною Ірану. Порівняння з попередніми знімками показує, що це цілком нормально для кількості суден, що стоять там на якорі.

Однак вже на другому знімку, зробленому 17 червня усі судна розійшлися, не залишивши жодного на якірних стоянках поблизу острова.

Важливо відзначити, що наведені вище фотографії для візуальної наочності показують лише центральну частину якірної стоянки. Вони не включають танкери, що стоять на якорі далі від острова.