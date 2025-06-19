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Іран уперше вдарив по Ізраїлю балістикою з касетними бомбами

Четвер 19 червня 2025 17:41
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Іран уперше вдарив по Ізраїлю балістикою з касетними бомбами Ілюстративне фото: Іран атакував Ізраїль балістикою (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Іран сьогодні, 19 червня, використав для удару по Ізраїлю балістичну ракету з касетною бойовою частиною. Вона особливо небезпечна для мирного населення.

Про це йдеться в повідомленні командування тилу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За даними ЦАХАЛу, Іран запустив принаймні одну балістику з касетними бомбами по центральній частині Ізраїлю.

Боєголовка ракети розділилася під час спуску на висоті близько 7 кілометрів, розкидавши близько 20 невеликих боєприпасів у радіусі близько 8 кілометрів. Касетні бомби у випадковому порядку приземлилися на землю.

Один із невеликих боєприпасів влучив у будинок у невеликому місті Азор, завдавши шкоди, яку можна порівняти зі збитком від невеликої ракети.

Така ракета становить загрозу для набагато більшої території, ніж інші боєголовки балістичних ракет Ірану, але вибух кожної касетної бомби набагато менш потужний.

У ЦАХАЛ попередили цивільних не наближатися до уламків ракет, які можуть бути знайдені на землі, оскільки вони небезпечні і можуть вибухнути.

Ракетні удари Ірану по Ізраїлю

Нагадаємо, Іран під час ракетних ударів по Ізраїлю атакує не лише військові об'єкти, а й цивільні.

Зокрема, минулого тижня одна з іранських ракет вдарила по житловому будинку. Унаслідок цього загинула українська родина.

Пізніше стало відомо, що батько однієї із загиблих дівчаток воює на фронті. При цьому вона приїхала в Ізраїль на лікування лейкемії.

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Ізраїль Іран Ракетний удар
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