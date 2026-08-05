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Іран та Оман майже домовилися щодо судноплавства через Ормуз, - Reuters

20:19 05.08.2026 Ср
1 хв
Чи є надія на закінчення кризи на Близькому Сході?
aimg Олена Бджола
Фото: Іран домовляється з Оманом щодо Ормузу (Getty Images)

Договір між Іраном та Оманом щодо судноплавства в Ормузькій протоці практично готовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Що чекає на Ормуз

Іран та Оман досягли порозуміння щодо географічних координат судноплавного маршруту через Ормузьку протоку, зазначає видання.

Спільна заява зараз завершується за умови, що певні треті сторони не втручатимуться, заявив 5 серпня речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї.

Він охарактеризував переговори між Тегераном та Маскатом як "професійні" та такі, що "рухаються вперед".

Багаї додав, що будь-яка така угода між Іраном та Оманом сама по собі не гарантуватиме безпеку на стратегічному водному шляху.

Ситуація з мирною угодою

Нагадаємо, що запропонована угода між Іраном та Оманом надасть Тегерану контроль над суднами, що входять до Перської затоки через Ормузьку протоку.

Раніше РБК-Україна писало, що США та Іран знаходяться за крок від мирної домовленості, якщо узгодять контроль в Ормузі.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що перемовини з Іраном швидко просуваються. І анонсував повне відновлення нормального судноплавства в Ормузькій протоці вже 4 серпня.

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ІранОманОрмузька протока