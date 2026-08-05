Иран и Оман почти договорились о судоходстве через Ормуз, - Reuters

Что ждет Ормуз

Иран и Оман достигли понимания по географическим координатам судоходного маршрута через Ормузский пролив, отмечает издание.

Совместное заявление сейчас завершается при условии, что определенные третьи стороны не будут вмешиваться, заявил 5 августа представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

Он охарактеризовал переговоры между Тегераном и Маскатом как "профессиональные" и "двигающиеся вперед".

Багаи добавил, что любое такое соглашение между Ираном и Оманом само по себе не будет обеспечивать безопасность на стратегическом водном пути.

Ситуация с мирным договором

Напомним, что предложенное соглашение между Ираном и Оманом предоставит Тегерану контроль над судами, входящими в Персидский залив через Ормузский пролив.

Ранее РБК-Украина писало, что США и Иран находятся в шаге от мирной договоренности, если согласуют контроль в Ормузе.