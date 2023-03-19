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Іран та Ірак підписали угоду про "захист кордону"

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Неділя 19 березня 2023 17:26
Іран та Ірак підписали угоду про "захист кордону" Ілюстративне фото: Іран та Ірак підписали угоду про "захист кордону" (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Іран та Ірак підписали угоду про "захист кордону", яка "включає координацію в охороні спільних кордонів і консолідацію співпраці в кількох сферах безпеки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Угоду підписали секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані та його колега з Іраку Касем аль-Араджі у Багдаді.

Зазначається, що Шамхані заявив про "антибезпекову та злісну діяльність контрреволюційних і терористичних елементів у регіоні (Іракського Курдистану - ред.) та північному Іраку". За його словами, угода, підписана в неділю, "може повністю й фундаментально покласти край злісним діям цих груп".

Зазначається, що іранські курдські опозиційні угруповання, які знайшли притулок у північному Іраку, зазнали бомбардувань з боку Ірану наприкінці 2022 року. Тегеран звинуватив їх у проникненні на його територію для здійснення атак і стимулювання демонстрацій. Тоді уряд Іраку зобов’язався передислокувати свої прикордонники, щоб зменшити напруженість.

Як повідомлялося раніше, в грудні бойовики ІДІЛ розстріляли цивільний автомобіль, внаслідок чого загинуло 8 людей, ще 7 отримали поранення.

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