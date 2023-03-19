Иран и Ирак подписали соглашение о "защите границы", которое "включает координацию в охране общих границ и консолидацию сотрудничества в нескольких сферах безопасности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Соглашение подписали секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и его коллега из Ирака Касем аль-Араджи в Багдаде.

Отмечается, что Шамхани заявил об "антибезопасной и злостной деятельности контрреволюционных и террористических элементов в регионе (Иракского Курдистана - ред.) и северном Ираке". По его словам, соглашение, подписанное в воскресенье, "может полностью и фундаментально положить конец злостным действиям этих групп".

Отмечается, что иранские курдские оппозиционные группировки, которые нашли убежище в северном Ираке, подверглись бомбардировкам со стороны Ирана в конце 2022 года. Тегеран обвинил его в проникновении на его территорию для осуществления атак и стимулирования демонстраций. Тогда правительство Ирака обязалось передислоцировать свои пограничники, чтобы уменьшить напряженность.

Как сообщалось ранее, в декабре боевики ИГИЛ расстреляли гражданский автомобиль, в результате чего погибли 8 человек, еще 7 получили ранения.

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