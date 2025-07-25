Іран та європейські країни розпочали ядерні переговори: що відомо

Як пишуть ЗМІ, переговори розпочались о 09:30 за київським часом та триватимуть близько до 15:30 за київським часом.

France 24 нагадує, що це перша зустріч, яка відбулась після нападу Ізраїлю на Ірану у середині червня, який спровокував 12-денне протистояння між обидвома країнами. З того часу європейські країни погрожують Тегерану відновити санкції Організації об'єднаних націй (ООН) до кінця серпня. Можливість відновити санкційний режим закінчується вже у жовтні.

"Джерело повідомило, що європейці готуються запустити механізм "за відсутності домовленого рішення" і закликали Іран зробити "чіткі жести" щодо збагачення урану та відновлення співпраці з ядерним наглядовим органом ООН", - пише France 24.

Напередодні переговорів речник Міністерства закордонних справ (МЗС) Ірану Есмаїл Бакаї заявив, що зустріч стане "випробуванням реалізму для європейців і цінною нагодою виправити їхні погляди на ядерне питання Ірану".