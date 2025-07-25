Иран и европейские страны начали ядерные переговоры: что известно

Как пишут СМИ, переговоры начались в 09:30 по киевскому времени и продлятся около 15:30 по киевскому времени.

France 24 напоминает, что это первая встреча, которая состоялась после нападения Израиля на Иран в середине июня, который спровоцировал 12-дневное противостояние между обеими странами. С тех пор европейские страны угрожают Тегерану возобновить санкции Организации объединенных наций (ООН) до конца августа. Возможность восстановить санкционный режим заканчивается уже в октябре.

"Источник сообщил, что европейцы готовятся запустить механизм "при отсутствии договоренного решения" и призвали Иран сделать "четкие жесты" по обогащению урана и возобновлению сотрудничества с ядерным надзорным органом ООН", - пишет France 24.

Накануне переговоров представитель Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Эсмаил Бакаи заявил, что встреча станет "испытанием реализма для европейцев и ценной возможностью исправить их взгляды на ядерный вопрос Ирана".