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Іран та європейські країни розпочали ядерні переговори: що відомо

П'ятниця 25 липня 2025 14:18
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Іран та європейські країни розпочали ядерні переговори: що відомо Фото: Іран та європейські країни розпочали ядерні переговори (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Представники Франції, Великої Британії та Німеччини зустрілися з іранськими дипломатами в Стамбулі для проведення переговорів щодо ядерної програми Тегерану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.

Як пишуть ЗМІ, переговори розпочались о 09:30 за київським часом та триватимуть близько до 15:30 за київським часом.

France 24 нагадує, що це перша зустріч, яка відбулась після нападу Ізраїлю на Ірану у середині червня, який спровокував 12-денне протистояння між обидвома країнами. З того часу європейські країни погрожують Тегерану відновити санкції Організації об'єднаних націй (ООН) до кінця серпня. Можливість відновити санкційний режим закінчується вже у жовтні.

"Джерело повідомило, що європейці готуються запустити механізм "за відсутності домовленого рішення" і закликали Іран зробити "чіткі жести" щодо збагачення урану та відновлення співпраці з ядерним наглядовим органом ООН", - пише France 24.

Напередодні переговорів речник Міністерства закордонних справ (МЗС) Ірану Есмаїл Бакаї заявив, що зустріч стане "випробуванням реалізму для європейців і цінною нагодою виправити їхні погляди на ядерне питання Ірану".

Переговори з Іраном

Під час переговорів спецпредставника Сполучених Штатів Америки (США) Стіва Віткоффа та іранського голови МЗС Аббаса Аракчі американська сторона запропонувала створити регіональний консорціум для збагачення урану за межами Ірану, але Тегеран відмовився від пропозиції.

Тим часом французький лідер Еммануель Макрон анонсував комплексний дипломатичний план, який його країна розробляє разом із Великою Британією та Німеччиною. Він охоплює не лише ядерну, а й балістичну програми Ірану.

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