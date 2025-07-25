Иран и европейские страны начали ядерные переговоры: что известно
Представители Франции, Великобритании и Германии встретились с иранскими дипломатами в Стамбуле для проведения переговоров по ядерной программе Тегерана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.
Как пишут СМИ, переговоры начались в 09:30 по киевскому времени и продлятся около 15:30 по киевскому времени.
France 24 напоминает, что это первая встреча, которая состоялась после нападения Израиля на Иран в середине июня, который спровоцировал 12-дневное противостояние между обеими странами. С тех пор европейские страны угрожают Тегерану возобновить санкции Организации объединенных наций (ООН) до конца августа. Возможность восстановить санкционный режим заканчивается уже в октябре.
"Источник сообщил, что европейцы готовятся запустить механизм "при отсутствии договоренного решения" и призвали Иран сделать "четкие жесты" по обогащению урана и возобновлению сотрудничества с ядерным надзорным органом ООН", - пишет France 24.
Накануне переговоров представитель Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Эсмаил Бакаи заявил, что встреча станет "испытанием реализма для европейцев и ценной возможностью исправить их взгляды на ядерный вопрос Ирана".
Переговоры с Ираном
Во время переговоров спецпредставителя Соединенных Штатов Америки (США) Стива Уиткоффа и иранского главы МИД Аббаса Аракчи американская сторона предложила создать региональный консорциум для обогащения урана за пределами Ирана, но Тегеран отказался от предложения.
Тем временем французский лидер Эммануэль Макрон анонсировал комплексный дипломатический план, который его страна разрабатывает вместе с Великобританией и Германией. Он охватывает не только ядерную, но и баллистическую программы Ирана.
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