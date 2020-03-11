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Иран согласен передать Украине "черные ящики" сбитого самолета МАУ

Новости » Политика     11.03.2020 - 19:11
Иран согласен передать Украине "черные ящики" сбитого самолета МАУ
Фото: обломки сбитого самолета (twitter.com/SZimpas)

"Черные ящики" передадут Украине с возможностью проведения экспертизы во Франции

Иран согласился передать Украине "черные ящики" пассажирского самолета авиакомпании МАУ, который был сбит в окрестностях Тегерана 8 января 2020 года. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

По его словам, представитель Ирана Фархад Парвареш на сессии Совета ICAO в Монреале заявил о согласии официального Тегерана передать бортовые самописцы.

"Иран соглашается направить "черные ящики" в Украину с последующей передачей Франции в случае, если понадобится дополнительная экспертиза", - процитировал Шевченко слова Парвареша.

Иран согласен передать Украине &quot;черные ящики&quot; сбитого самолета МАУ

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинскую сторону тот факт, что вторая ракета была выпущена по самолету позже, "чем должна была". Речь идет о том, что вторую ракету выпустили на 29-й секунде после первой, что не характерно для обычной работы системы ПВО.

Ранее также сообщалось, что консультации с Ираном по авиакатастрофе были отложены из-за коронавируса.

Иранские военные сбили украинский самолет 8 января 2020 года. Лайнер Boeing 737-8KV авиакомпании "Международные авиалинии Украины" выполнял рейс по маршруту Тегеран - Киев, но был сбит через несколько минут после взлета. В результате погибли 176 человек.

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