Иран согласен передать Украине "черные ящики" сбитого самолета МАУ

Фото: обломки сбитого самолета (twitter.com/SZimpas)

"Черные ящики" передадут Украине с возможностью проведения экспертизы во Франции

Иран согласился передать Украине "черные ящики" пассажирского самолета авиакомпании МАУ, который был сбит в окрестностях Тегерана 8 января 2020 года. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

По его словам, представитель Ирана Фархад Парвареш на сессии Совета ICAO в Монреале заявил о согласии официального Тегерана передать бортовые самописцы.

"Иран соглашается направить "черные ящики" в Украину с последующей передачей Франции в случае, если понадобится дополнительная экспертиза", - процитировал Шевченко слова Парвареша.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинскую сторону тот факт, что вторая ракета была выпущена по самолету позже, "чем должна была". Речь идет о том, что вторую ракету выпустили на 29-й секунде после первой, что не характерно для обычной работы системы ПВО.

Ранее также сообщалось, что консультации с Ираном по авиакатастрофе были отложены из-за коронавируса.

Иранские военные сбили украинский самолет 8 января 2020 года. Лайнер Boeing 737-8KV авиакомпании "Международные авиалинии Украины" выполнял рейс по маршруту Тегеран - Киев, но был сбит через несколько минут после взлета. В результате погибли 176 человек.