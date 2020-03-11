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Іран згоден передати Україні "чорні ящики" збитого літака МАУ

Новини » Політика     11.03.2020 - 19:11
Іран згоден передати Україні "чорні ящики" збитого літака МАУ
Фото: уламки збитого літака (twitter.com/SZimpas)

"Чорні ящики" передадуть Україні з можливістю проведення експертизи у Франції

Іран погодився передати Україні "чорні ящики" пасажирського літака авіакомпанії МАУ, який був збитий в околицях Тегерана 8 січня 2020 року. Про це у Twitter повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко.

За його словами, представник Ірану Фархад Парвареш на сесії Ради ICAO в Монреалі заявив про згоду офіційного Тегерана передати бортові самописці.

"Іран погоджується направити "чорні ящики" до України з подальшою передачею Франції у разі, якщо знадобиться додаткова експертиза", - процитував Шевченка слова Парвареша.

Іран згоден передати Україні &quot;чорні ящики&quot; збитого літака МАУ

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що українську сторону той факт, що друга ракета була випущена по літаку пізніше, "ніж мала". Йдеться про те, що другу ракету випустили на 29-й секунді після першої, що не характерно для звичайної роботи системи ППО.

Раніше також повідомлялося, що консультації з Іраном щодо авіакатастрофи були відкладені через коронавірус.

Іранські військові збили український літак 8 січня 2020 року. Лайнер Boeing 737-8KV авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" виконував рейс за маршрутом Тегеран - Київ, але був збитий за кілька хвилин після зльоту. В результаті загинули 176 осіб.

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