Іран шукає діалог із США на тлі протестів і військових погроз Трампа, - Axios

За даними джерел, цей контакт виглядає як спроба Тегерану деескалації напруження або виграти час перед можливими діями США.

Відомо, що Арагчі та Віткофф обговорювали можливість проведення зустрічі у найближчі дні, проте деталі формату спілкування - телефоном чи текстовими повідомленнями - поки не підтверджені.

Білий дім і Держдепартамент коментарів не надавали.

Варто згадати, що контакт Арагчі та Віткоффа не є новим: вони почали обмінюватися текстовими повідомленнями під час ядерних переговорів у 2025 року і продовжували спілкування навіть після бомбардувань іранських ядерних об’єктів у червні. Зв’язок зберігався і в жовтні минулого року, коли обговорювалися потенційні переговори.

Поточна ситуація між США та Іраном

Президент США Дональд Трамп у неділю, 11 січня, заявив, що Іран звернувся до нього з пропозицією обговорити ядерну угоду, додавши: "Можливо, ми зустрінемося з ними. Зустріч організовується, але нам, можливо, доведеться діяти через те, що відбувається, ще до зустрічі".

При цьому віцепрезидент США Джей Ді Венс зазначив, що США відкриті до переговорів щодо нової угоди: "Найрозумніше для Ірану - провести справжні переговори з США про їхню ядерну програму".

Зі свого боку, представник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявив: "Канал комунікації між нашим міністром закордонних справ Аббасом Арагчі та спеціальним представником США відкритий, і повідомлення обмінюються за потреби". Він також додав, що Іран і США підтримують зв’язок через швейцарський канал посередництва, але отримані від США повідомлення часто є суперечливими.

Тим часом Трамп планує у вівторок нараду з національною безпекою для оцінки варіантів підтримки протестів та послаблення режиму в Ірані. Президент США заявив, що розглядає "дуже серйозні варіанти" і що військові активно аналізують ситуацію, після чого буде прийнято остаточне рішення.