Иран ищет диалог с США на фоне протестов и военных угроз Трампа, - Axios

По данным источников, этот контакт выглядит как попытка Тегерана деэскалации напряжения или выиграть время перед возможными действиями США.

Известно, что Арагчи и Уиткофф обсуждали возможность проведения встречи в ближайшие дни, однако детали формата общения - по телефону или текстовыми сообщениями - пока не подтверждены.

Белый дом и Госдепартамент комментариев не предоставляли.

Стоит упомянуть, что контакт Арагчи и Уиткоффа не является новым: они начали обмениваться текстовыми сообщениями во время ядерных переговоров в 2025 году и продолжали общение даже после бомбардировок иранских ядерных объектов в июне. Связь сохранялась и в октябре прошлого года, когда обсуждались потенциальные переговоры.

Текущая ситуация между США и Ираном

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 11 января, заявил, что Иран обратился к нему с предложением обсудить ядерную сделку, добавив: "Возможно, мы встретимся с ними. Встреча организуется, но нам, возможно, придется действовать из-за того, что происходит, еще до встречи".

При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что США открыты к переговорам по новой сделке: "Самое разумное для Ирана - провести настоящие переговоры с США об их ядерной программе".

Со своей стороны, представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил: "Канал коммуникации между нашим министром иностранных дел Аббасом Арагчи и специальным представителем США открыт, и сообщения обмениваются при необходимости". Он также добавил, что Иран и США поддерживают связь через швейцарский канал посредничества, но полученные от США сообщения часто являются противоречивыми.

Между тем Трамп планирует во вторник совещание по национальной безопасности для оценки вариантов поддержки протестов и ослабления режима в Иране. Президент США заявил, что рассматривает "очень серьезные варианты" и что военные активно анализируют ситуацию, после чего будет принято окончательное решение.