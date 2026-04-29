Іран штампує дрони та ракети немов "гарячі пиріжки", - заявили у Тегерані

За словами речника Міністерства оборони Ірану бригадного генерала Реза Талай-Нік, попри удари Штатів заводи з виробництва зброї не зупинялися ні на хвилину. Військовий зазначив, що слова Дональда Трампа про вичерпання запасів зброї в Ірані є "брехнею".

Ще більше деталей розкрив командувач Аерокосмічних сил КВІР Маджид Мусаві. За його словами, швидкість "оновлення та поповнення" пускових платформ різко зросла. Вона навіть перевищила довоєнний рівень під час поточної паузи.

У Тегерані стверджують, що Штати не здатні швидко відновити свої запаси боєприпасів і змушені везти техніку здалеку. Мусаві зауважив, що супротивники отримують постачання "поступово з іншого боку світу". На його думку, опоненти Ірану вже "програли цей етап війни". Вони також втратили вплив на Ормузьку протоку, Ліван та весь регіон.

Радник головнокомандувача КВІР Мохаммед Реза Накді різко попередив США та Ізраїль.

"Вони думали, що наші ракети закінчаться, і що ми не зможемо виробляти більше. Я обіцяю вам, якщо вони розпочнуть війну, ми використовуватимемо ракети та безпілотники, серійні номери та дати яких показують, що вони були вироблені у травні 2026 року", - сказав генерал.