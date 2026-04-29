Іран штампує дрони та ракети немов "гарячі пиріжки", - заявили у Тегерані
В Ірані відкинули заяви США про знищення військового потенціалу. Тегеран заявляє про безперервне виготовлення зброї та поповнення власних запасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Caspian News.
За словами речника Міністерства оборони Ірану бригадного генерала Реза Талай-Нік, попри удари Штатів заводи з виробництва зброї не зупинялися ні на хвилину. Військовий зазначив, що слова Дональда Трампа про вичерпання запасів зброї в Ірані є "брехнею".
Ще більше деталей розкрив командувач Аерокосмічних сил КВІР Маджид Мусаві. За його словами, швидкість "оновлення та поповнення" пускових платформ різко зросла. Вона навіть перевищила довоєнний рівень під час поточної паузи.
У Тегерані стверджують, що Штати не здатні швидко відновити свої запаси боєприпасів і змушені везти техніку здалеку. Мусаві зауважив, що супротивники отримують постачання "поступово з іншого боку світу". На його думку, опоненти Ірану вже "програли цей етап війни". Вони також втратили вплив на Ормузьку протоку, Ліван та весь регіон.
Радник головнокомандувача КВІР Мохаммед Реза Накді різко попередив США та Ізраїль.
"Вони думали, що наші ракети закінчаться, і що ми не зможемо виробляти більше. Я обіцяю вам, якщо вони розпочнуть війну, ми використовуватимемо ракети та безпілотники, серійні номери та дати яких показують, що вони були вироблені у травні 2026 року", - сказав генерал.
Яка ситуація між США та Іраном зараз
У Держдепі позитивно оцінили пропозицію Ірану відкрити Ормузьку протоку, але Штатам не подобається ідея дозволити збагачувати уран. Держсекретар США Марко Рубіо вважає, що майбутня угода має передбачити запобігти отримання Тегераном ядерної зброї.
Тим часом у самому Тегерані незрозуміло хто реально керує країною. Високопоставлений представник уряду Пакистану, знайомий із перебігом переговорів, заявив, що в Ірані зараз відсутній єдиний центр ухвалення рішень.
А ось світові ринки не вірять у мир між США та Іраном й ціни на нафту продовжують рости. Ф'ючерси (купівля заздалегідь) на нафту марки Brent з постачанням в червні зросли на 1,41 долара, або на 1,3%, до 109,64 долара за барель.