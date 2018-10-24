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Президент Ирана считает, что в убийстве Хашкаджи замешаны США

Новости » Политика    24.10.2018 - 15:08
Фото: Хасан Роухани (twitter.com/ReutersWorld)
Фото: Хасан Роухани (twitter.com/ReutersWorld)

Иранский президент также призвал правительство Турции провести беспристрастное расследование "беспрецедентного" убийства Хашкаджи

Президент Ирана Хасан Рухани считает, что Саудовская Аравия не стала бы убивать журналиста Джамаля Хашкаджи, не заручившись защитой со стороны США. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters, которое ссылается на иранские издания.

"Никому бы и в голову не пришло, что в сегодняшнем мире и в новом веке мы станем свидетелями подобного организованного убийства и что некая система спланирует такое гнусное убийство. Я не думаю, что какая-либо страна решилась бы на подобное преступление без защиты со стороны Америки", - заявил Рухани.

Также президент добавил, что защита со стороны США позволила Саудовской Аравии осуществить бомбардировки мирных жителей в ходе войны в Йемене.

"Без защиты США, пришлось бы населению Йемена столкнуться с такой безжалостной бомбардировкой?" - сказал Рухани.

Иранский президент также призвал правительство Турции провести беспристрастное расследование "беспрецедентного" убийства Хашкаджи.

Напомним, Трамп раскритиковал попытку Саудовской Аравии скрыть убийство известного оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи.

Также добавим, что госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Соединенные Штаты отзывают визы чиновников Саудовской Аравии, что имеют причастность к смерти Хашкаджи, а также рассматривают возможность введения санкций.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиИранСаудовская АравияжурналистыУбийство
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