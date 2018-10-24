Президент Ірану вважає, що у вбивстві Хашкаджі замішані США

Фото: Хасан Роухани (twitter.com/ReutersWorld)

Іранський президент також закликав уряд Туреччини провести неупереджене розслідування "безпрецедентного" вбивства Хашкаджі

Президент Ірану Хасан Рухані вважає, що Саудівська Аравія не стала б убивати журналіста Джамаля Хашкаджі, не заручившись захистом з боку США. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters, яке посилається на іранські видання.

"Нікому б і в голову не прийшло, що в сьогоднішньому світі і в новому столітті ми станемо свідками такого організованого вбивства і що якась система спланує таке мерзенне вбивство. Я не думаю, що яка-небудь країна зважилася б на такий злочин без захисту з боку Америки", - заявив Рухані.

Також президент додав, що захист з боку США дозволив Саудівській Аравії здійснити бомбардування мирних жителів в ході війни в Ємені.

"Без захисту США, довелося б населенню Ємену зіткнутися з таким безжальним бомбардуванням?" - сказав Рухані.

Іранський президент також закликав уряд Туреччини провести неупереджене розслідування "безпрецедентного" вбивства Хашкаджі.

Нагадаємо, Трамп розкритикував спробу Саудівської Аравії приховати вбивство відомого опозиційного журналіста Джамаля Хашкаджі.

Також додамо, що держсекретар США Майк Помпео повідомив, що Сполучені Штати відкликають візи чиновників Саудівської Аравії, що мають причетність до смерті Хашкаджі, а також розглядають можливість введення санкцій.