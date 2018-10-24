ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Президент Ірану вважає, що у вбивстві Хашкаджі замішані США

Новини » Політика    24.10.2018 - 15:08
Фото: Хасан Роухани (twitter.com/ReutersWorld)
Фото: Хасан Роухани (twitter.com/ReutersWorld)

Іранський президент також закликав уряд Туреччини провести неупереджене розслідування "безпрецедентного" вбивства Хашкаджі

Президент Ірану Хасан Рухані вважає, що Саудівська Аравія не стала б убивати журналіста Джамаля Хашкаджі, не заручившись захистом з боку США. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters, яке посилається на іранські видання.

"Нікому б і в голову не прийшло, що в сьогоднішньому світі і в новому столітті ми станемо свідками такого організованого вбивства і що якась система спланує таке мерзенне вбивство. Я не думаю, що яка-небудь країна зважилася б на такий злочин без захисту з боку Америки", - заявив Рухані.

Також президент додав, що захист з боку США дозволив Саудівській Аравії здійснити бомбардування мирних жителів в ході війни в Ємені.

"Без захисту США, довелося б населенню Ємену зіткнутися з таким безжальним бомбардуванням?" - сказав Рухані.

Іранський президент також закликав уряд Туреччини провести неупереджене розслідування "безпрецедентного" вбивства Хашкаджі.

Нагадаємо, Трамп розкритикував спробу Саудівської Аравії приховати вбивство відомого опозиційного журналіста Джамаля Хашкаджі.

Також додамо, що держсекретар США Майк Помпео повідомив, що Сполучені Штати відкликають візи чиновників Саудівської Аравії, що мають причетність до смерті Хашкаджі, а також розглядають можливість введення санкцій.

Директор ЦРУ вимагає у Туреччини записи у справі журналіста Хашкаджі G7 закликали Саудівську Аравію розслідувати вбивство журналіста Хашкаджі
Новини України Сполучені Штати АмерикиІранСаудовская АравияжурналистыВбивство
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся