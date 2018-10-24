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США отзывают визы чиновников, которые причастны к смерти Хашкаджи

Новости » Политика    24.10.2018 - 03:02
Иллюстративное фото (flickr.com/secdef)
Иллюстративное фото (flickr.com/secdef)

Госсекретарь заявил, что это не будет "последнее слово со стороны США"

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Соединенные Штаты отзывают визы чиновников Саудовской Аравии, что имеют причастность к смерти журналиста Джамаля Хашкаджи, а также рассматривают возможность введения санкций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Помпео рассказал, что США смогли идентифицировать некоторых чиновников Саудовской Аравии, которые ответственны за убийство журналиста Хашкаджи, а также должны принять меры, включительно с отменой виз и изучением возможностей введения санкций.

"Это не будет последнее слово со стороны США в этом деле. Соединенные Штаты не допускают подобных жестоких действий, чтобы через насилие заставить молчать журналиста Хашкаджи", - сообщил госсекретарь.

Также пресс-секретарь Госдепа Хизер Науерт сообщила, что визы 21 чиновника Саудовской Аравии, которые имеют причастность к убийству журналиста, будут отозваны, или они могут стать нежелательными для посещения США и получение американской визы.

"Большинство из этих 21 имеют визы США", - добавила Науерт.

Напомним, G7 призвали Саудовскую Аравию расследовать убийство журналиста Хашкаджи. В "Большой семерке" подчеркнули, что обстоятельства смерти Хашкаджи напоминают о "необходимости защиты журналистов и свободы слова по всему миру"

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикивизыСаудовская Аравия
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