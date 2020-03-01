Иран считает, что США неуполномочены подписывать соглашения по Афганистану

Иран считает, что Соединенные Штаты Америки (США) не имеют юридических прав подписывать мирное соглашение с радикальным движением "Талибан" по Афганистану. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявили в Министерстве иностранных дел Ирана, США не имеют юридических прав подписывать мирное соглашение или определять будущее Афганистана.

"Крепкое мирное соглашение в Афганистане может быть достигнуто только на основе межафганского диалога с участием всех политических групп, включая талибов", - заявили в ведомстве.

Кроме того, в Тегеране подчеркнули, что при подготовке мирных договоренностей необходимо учитывать интересы соседних с Афганистаном государств.

Напомним, ранее генсек ООН Антониу Гутерриш поприветствовал подписание мирного соглашения между США и радикальным движением "Талибан". Гутерриш добавил, что ООН готова оказать необходимую поддержку Афганистану для обеспечения мира.

РБК-Украина писало, что 29 февраля в Катаре было подписано мирное соглашение между США и радикальным движением "Талибан". Лидер талибов пообещал, что движение будет придерживаться договоренностей и призвал к развитию в Афганистане системы управления, соответствующей нормам ислама.

После подписания мирного соглашения, президент США Дональд Трамп заявил о намерении в ближайшее время лично встретиться с лидерами движения "Талибан".