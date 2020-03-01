Іран вважає, що США неуповноважені підписувати угоди щодо Афганістану

Іран вважає, що Сполучені Штати Америки (США) не мають юридичних прав підписувати мирну угоду з радикальним рухом "Талібан" щодо Афганістану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявили в Міністерстві закордонних справ Ірану, США не мають юридичних прав підписувати мирну угоду чи визначати майбутнє Афганістану.

"Міцна мирна угода в Афганістані може бути досягнута лише на основі міжафганського діалогу за участі всіх політичних груп, включаючи талібів", - заявили у відомстві.

Крім того, у Тегерані наголосили, що при підготовці мирних домовленостей необхідно враховувати інтереси сусідніх з Афганістаном держав.

Нагадаємо, раніше генсек ООН Антоніу Гутерріш привітав підписання мирної угоди між США та радикальним рухом "Талібан". Гутерріш додав, що ООН готова надати необхідну підтримку Афганістану для забезпечення миру.

РБК-Україна писало, що 29 лютого у Катарі було підписано мирну угоду між США та радикальним рухом "Талібан". Лідер талібів пообіцяв, що рух буде дотримуватися домовленостей і закликав до розвитку в Афганістані системи управління, що відповідатиме нормам ісламу.

Після підписання мирної угоди, президент США Дональд Трамп заявив про намір найближчим часом особисто зустрітися з лідерами руху "Талібан".