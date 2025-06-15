Іран знову атакує Ізраїль: під ударом центр країни і Тель-Авів

О 02:31 ізраїльські військові виявили запуск Іраном ракет.

У декількох районах Ізраїлю пролунали сирени. Громадянам рекомендували дотримуватися інструкцій Командування тилу.

Видання Clash Report повідомило, що з різних частин Ірану по Ізраїлю було випущено близько 50 ракет.

О 02:42 в центральних районах Ізраїлю пролунали дуже потужні вибухи.

Оновлено 03:05

В районі аеропорту Бен-Гуріон і на схід від Тель-Авіва лунають численні вибухи.

Іранські ЗМІ повідомляють, що Іран атакував аеропорт у Тель-Авіві як відповідь на ізраїльську атаку на аеропорт Мехрабад у Тегерані.

Оновлено 03:11

Видання The Times of Israel з посиланням на ізраїльські ЗМІ, вказує на низку ракетних ударів або влучень осколків у центральній частині країни.

Екстрені служби повідомляють, що вони реагують на повідомлення про влучення в низці місць, зокрема про серйозні пошкодження будівлі на курорті Бат-Ям.

За даними організації "Маген Давид Адом", у Бат-Ямі є ряд людей з помірними та легкими травмами, і служби екстреного реагування продовжують пошуки в будівлі.

Перші повідомлення від пожежних і рятувальних служб також вказують на можливе пряме влучання у будівлю в Реховоті, влучання у Тель-Авіві і в торговому центрі в центральному місті Кірьят-Екрон.

Оновлено 03:23

Ізраїльська армія повідомила, що після оцінки ситуації, Командування тилу дозволилор покидати захищені приміщення у низці районів центральної та північної частин Ізраїлю.

Оновлено 03:42

За даними служби екстреної допомоги "Маген Давид Адом", внаслідок останнього обстрілу балістичними ракетами з Ірану, загинула щонайменше одна людина і щонайменше 18 осіб отримали поранення.

У Бат-Ямі загинула жінка віком близько 60 років, двоє людей зазнали поранень середньої тяжкості і 10 - легкої тяжкості.

У Реховоті, за даними реагувальників, двоє людей отримали серйозні поранення, четверо - легкі поранення та одна людина - легкі поранення.

Про удари також повідомлялося в Тель-Авіві та Рамат-Гані, але інформації про поранених ще недостатньо.