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Иран снова атакует Израиль: под ударом центр страны и Тель-Авив

Фото: Израиль под новой атакой со стороны Ирана (twitter com paldf5)
Автор: Валерий Савицкий

Израиль подвергается массированной двойной атаке со стороны Ирана с использованием беспилотников и ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля и Clash Report.

В 02:31 израильские военные обнаружили запуск Ираном ракет.

В нескольких районах Израиля прозвучали сирены. Гражданам рекомендовали придерживаться инструкций Командования тыла.

Издание Clash Report сообщило, что из разных частей Ирана по Израилю было выпущено около 50 ракет.

В 02:42 в центральных районах Израиля прозвучали очень мощные взрывы.

Обновлено 03:05

В районе аэропорта Бен-Гурион и к востоку от Тель-Авива раздаются многочисленные взрывы.

Иранские СМИ сообщают, что Иран атаковал аэропорт в Тель-Авиве как ответ на израильскую атаку на аэропорт Мехрабад в Тегеране.

Обновлено 03:11

Издание The Times of Israel со ссылкой на израильские СМИ указывает на ряд ракетных ударов или попаданий осколков в центральной части страны.

Экстренные службы сообщают, что они реагируют на сообщения о попаданиях в ряде мест, в частности о серьезных повреждениях здания на курорте Бат-Ям.

По данным организации "Маген Давид Адом", в Бат-Яме есть ряд людей с умеренными и легкими травмами, и службы экстренного реагирования продолжают поиски в здании.

Первые сообщения от пожарных и спасательных служб также указывают на возможное прямое попадание в здание в Реховоте, попадание в Тель-Авиве и в торговом центре в центральном городе Кирьят-Экрон.

Обновлено 03:23

Израильская армия сообщила, что после оценки ситуации, командование тыла разрешило покидать защищенные помещения в ряде районов центральной и северной частей Израиля.

Война Ирана с Израилем

Из-за провала переговоров по ядерной программе США и Ирана, на Ближнем Востоке вспыхнула новая война.

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля ударила по ядерным и военным объектам Ирана.

Были атакованы более 100 целей, а в результате ударов по Тегерану были ликвидированы 20 иранских высокопоставленных командиров и несколько ученых, причастных к разработке страной ядерного оружия.

В ответ, Иран выпустил по Израилю 150 баллистических ракет. В Тель-Авиве и других городах были зафиксированы многочисленные разрушения и пострадали десятки людей.

Вечером в субботу, 14 июня, Иран снова массированно обстрелял баллистическими ракетами Израиль.

В результате обстрела, пострадал израильский город Хайфа.

В контексте боевых действий, США отменили переговоры по новой ядерной сделке с Ираном.

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