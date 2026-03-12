UA

Іран розкрив правду про сина Хаменеї після чуток про поранення

11:01 12.03.2026 Чт
2 хв
Новий лідер не зʼявляється на публіці
aimg Ірина Глухова
Фото: Моджтаба Хаменеї (wikipedia org)

У Тегерані підтвердили, що новий верховний лідер Ірану, Моджтаба Хаменеї, отримав поранення під час авіаударів, у яких загинув його батько - аятола Алі Хаменеї.

"Іран стверджує, що його новий верховний лідер Моджтаба Хаменеї був поранений під час американо-ізраїльських авіаударів, внаслідок яких загинув його батько", - пишуть ЗМІ.

Підтвердження з Тегерана з’явилося після численних спекуляцій щодо того, що Хаменеї частково ховався від громадськості через отримані поранення.

Що передувало

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що Моджтаба Хаменеї може бути пораненим і з моменту обрання не з’являвся на публіці.

Є інформація, що він отримав травми ніг під час нападу 28 лютого, проте точний стан та обставини поранення залишаються невідомими.

Також повідомлялося, що Хаменеї перебуває у свідомості, але ховається у добре охоронюваному місці з обмеженим зв’язком.

Його поранення, ймовірно, сталося під час атаки, проведеної США та Ізраїлем на резиденцію в Тегерані, в якій загинув його батько, аятола Алі Хаменеї, а також мати, дружина та син нового верховного лідера, а також кілька високопосадовців Міністерства оборони.

Що відомо про брання нового лідера в Ірані

В розпал війни в Ірані з’явився ще більш радикальний лідер - Моджтаба Хаменеї. Його обрали після того, як США та Ізраїль ліквідували його батька, аятолу Алі Хаменеї, 28 лютого ще на початку військової операції.

Як повідомлялося, обрання нового верховного лідера Ірану, рахбара, відбувалося в прискореному порядку через постійні атаки з боку США та Ізраїлю.

Силові структури країни наполягали на швидкому призначенні наступника, щоб запобігти політичній дестабілізації після смерті Хаменеї, що й сприяло обранню Моджтаби Хаменеї.

Новий лідер вважається ультраконсерватором і виступає за посилення підтримки терористичних угруповань у регіоні, а також за жорстке придушення протестів усередині країни.

