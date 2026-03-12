Іран розкрив правду про сина Хаменеї після чуток про поранення

"Іран стверджує, що його новий верховний лідер Моджтаба Хаменеї був поранений під час американо-ізраїльських авіаударів, внаслідок яких загинув його батько", - пишуть ЗМІ.

Підтвердження з Тегерана з’явилося після численних спекуляцій щодо того, що Хаменеї частково ховався від громадськості через отримані поранення.

Що передувало

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що Моджтаба Хаменеї може бути пораненим і з моменту обрання не з’являвся на публіці.

Є інформація, що він отримав травми ніг під час нападу 28 лютого, проте точний стан та обставини поранення залишаються невідомими.

Також повідомлялося, що Хаменеї перебуває у свідомості, але ховається у добре охоронюваному місці з обмеженим зв’язком.

Його поранення, ймовірно, сталося під час атаки, проведеної США та Ізраїлем на резиденцію в Тегерані, в якій загинув його батько, аятола Алі Хаменеї, а також мати, дружина та син нового верховного лідера, а також кілька високопосадовців Міністерства оборони.