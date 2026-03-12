Иран раскрыл правду о сыне Хаменеи после слухов о ранении

"Иран утверждает, что его новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи был ранен во время американо-израильских авиаударов, в результате которых погиб его отец", - пишут СМИ.

Подтверждение из Тегерана появилось после многочисленных спекуляций относительно того, что Хаменеи частично скрывался от общественности из-за полученных ранений.

Что предшествовало

Ранее западные СМИ сообщали, что Моджтаба Хаменеи может быть ранен и с момента избрания не появлялся на публике.

Есть информация, что он получил травмы ног во время нападения 28 февраля, однако точное состояние и обстоятельства ранения остаются неизвестными.

Также сообщалось, что Хаменеи находится в сознании, но скрывается в хорошо охраняемом месте с ограниченной связью.

Его ранение, вероятно, произошло во время атаки, проведенной США и Израилем на резиденцию в Тегеране, в которой погиб его отец, аятолла Али Хаменеи, а также мать, жена и сын нового верховного лидера, а также несколько высокопоставленных чиновников Министерства обороны.