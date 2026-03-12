Иран раскрыл правду о сыне Хаменеи после слухов о ранении

В Тегеране подтвердили, что новый верховный лидер Ирана, Моджтаба Хаменеи, получил ранения во время авиаударов, в которых погиб его отец - аятолла Али Хаменеи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Иран утверждает, что его новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи был ранен во время американо-израильских авиаударов, в результате которых погиб его отец", - пишут СМИ.
Подтверждение из Тегерана появилось после многочисленных спекуляций относительно того, что Хаменеи частично скрывался от общественности из-за полученных ранений.
Ранее западные СМИ сообщали, что Моджтаба Хаменеи может быть ранен и с момента избрания не появлялся на публике.
Есть информация, что он получил травмы ног во время нападения 28 февраля, однако точное состояние и обстоятельства ранения остаются неизвестными.
Также сообщалось, что Хаменеи находится в сознании, но скрывается в хорошо охраняемом месте с ограниченной связью.
Его ранение, вероятно, произошло во время атаки, проведенной США и Израилем на резиденцию в Тегеране, в которой погиб его отец, аятолла Али Хаменеи, а также мать, жена и сын нового верховного лидера, а также несколько высокопоставленных чиновников Министерства обороны.
В разгар войны в Иране появился еще более радикальный лидер - Моджтаба Хаменеи. Его избрали после того, как США и Израиль ликвидировали его отца, аятоллу Али Хаменеи, 28 февраля еще в начале военной операции.
Как сообщалось, избрание нового верховного лидера Ирана, рахбара, происходило в ускоренном порядке из-за постоянных атак со стороны США и Израиля.
Силовые структуры страны настаивали на быстром назначении преемника, чтобы предотвратить политическую дестабилизацию после смерти Хаменеи, что и способствовало избранию Моджтабы Хаменеи.
Новый лидер считается ультраконсерватором и выступает за усиление поддержки террористических группировок в регионе, а также за жесткое подавление протестов внутри страны.