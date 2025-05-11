Іран різко відповів на повідомлення Reuters про передачу Росії ракетних установок

Учора видання Reuters повідомило, що Іран нібито може вже найближчим часом передати Росії ракетні установки для балістичних ракет Fath-360. У країні різко відреагували на цю публікацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Iribnews .

Також представництво наголосило, що Іран, мовляв, "утримується від надання будь-якої військової допомоги жодній зі сторін", доки війна в Україні триває.

"Це твердження абсолютно абсурдне. Шкода, що агентство Reuters продовжує наполягати на своїй практиці публікації безпідставних звинувачень на адресу Ісламської Республіки Іран", - йдеться в заяві представництва.

Згідно з інформацією Міжнародної служби Іранського радіо та телебачення, постійне представництво Ірану при Організації Об'єднаних Націй (ООН) представило відповідь на публікацію інформагентства Reuters про відправку ракетних установок до Росії.

Публікація Reuters щодо ракетних установок

Нагадаємо, Reuters, посилаючись на двох західних високопосадовців з питань безпеки, повідомило, що Іран поставить РФ пускові установки. Мова, ймовірно, йде про установки для балістичних ракет малої дальності Fath-360, які раніше Москва могла отримати для використання проти України.

Чиновники заявили виданню, що це може значно посилити наступальний потенціал Росії та підтвердити зміцнення військової співпраці між Москвою і Тегераном.

Ракети Fath-360 мають дальність до 120 км і можуть бути використані для обстрілу українських військових підрозділів біля кордону з Росією, а також військових об'єктів і населених пунктів.

Варто зазначити, що в вересні минулого року США повідомили про доставку Іраном балістичних ракет до Росії на дев'яти суднах під російським прапором, але пускові установки тоді не входили до цього вантажу. Західні чиновники заявляють, що постачання установок Fath-360 є лише питанням часу.

Постачання Росії Fath-360

У серпні 2024 року західні ЗМІ повідомили, що Іран має намір передати Росії сотні одиниць балістичних ракет малої дальності Fath 360.

Іранські ракети Fath 360 можуть керуватися з супутника та уражати цілі в радіусі 120 кілометрів. Експерти називають їх аналогом американських реактивних систем HIMARS.

Також експерти раніше пояснювали, у чому головні особливості ракет Fath-360, якщо порівнювати їх з іншими аналогами, на кшталт Ababil.

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