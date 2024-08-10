Іран може передати сотні балістичних ракет РФ. Що відомо про Fath-360 та Ababil
Іран може передати сотні балістичних ракет РФ. Йдеться про Fath-360 та Ababil, які мають свої особливості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.
Ababil
Ракети Ababil - це невелика за розмірами ракета довжиною 3,7 метра, вагою 240 кг та дальністю до 86 км. Як пишуть аналітики, Ababil існує у двох версіях - з супутниковою та інерціальною навігацією та з додатковою оптико-електронною системою наведення на кінцевій ділянці.
"Також відомо, що пуск ракети здійснюється з транспортно-пускових контейнерів, які групуються по 8 на одній платформі", - йдеться в статті.
Цікаво, що до останнього про існування цієї ракети публічно не повідомлялось. При цьому назва Ababil також активно використана і для найменування БПЛА, як розвідувально-ударних, так і далекобійних дронів-камікадзе. Сама назва Ababil походить від міфічних птахів чорних стрижів, які нібито знищили ефіопське військо.
Fath-360
Ракета Fath-360 в якості розробки відома під назвою BM-120, а про її існування стало відомо лише наприкінці 2021 року.
За даними виданння, ця ракета має довжину у 5,1 метра, при діаметрі 368 мм, загальну вагу 787 кг, з якої на бойову частину припадає 150 кг та досягає швидкості 4 Маха, дальність польоту до 120 км. Система наведення складається з інерціальної системи та супутникової навігації.
Вочевидь Fath-360 базується на Fateh-110 і є її значно зменшеною копією. Візуально, окрім розміру, який часом складно розрізнити на фото, вони відрізняються хвостовим оперенням у районі хвоста. При цьому пускова Fath-360, що є вже традицією для Ірану, замаскована під звичайну цивільну вантажівку.
Відмінності
Головна різниця між Fath-360, Ababil та Fateh-110, Zolfagar у тому, що перші призначені для безпосереднього застосування проти цілей на фронті та у ближньому тилу, а інші - для атак об'єктів у глибокому тилу.
Постачання іранських ракет РФ
Буквально 9 серпня видання Reuters писало, що найближчим часом Іран може передати РФ балістичні ракети малої дальності Fath 360. Очікуються поставки сотень одиниць таких ракет.
Зазначимо, що Іран значно розширив два ключові об'єкти з виробництва балістичних ракет після угоди від жовтня 2022 року, згідно з якою Тегеран начебто погодився надати ракети Росії.
Нагадаємо, що про постачання балістичних ракет Іраном для РФ повідомлялося вже не один раз. Так, ще у лютому 2024 року згадувалося, що Іран нібито надав російським окупантам близько 400 балістичних ракет. А в листопаді 2023 року в Білому домі вважали, що, ймовірно, Тегеран розглядає варіанти передачі ракет Ababil і Fateh-110.
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