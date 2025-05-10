Іран готує передачу Росії пускових установок для ракет Fath-360, - ЗМІ

Іран найближчим часом може передати Росії пускові установки для балістичних ракет малої дальності, які раніше, ймовірно, Москва отримала для використання проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Два західні чиновники з питань безпеки та один представник з регіону на умовах анонімності повідомили агентству, що йдеться про пускові установки Fath-360. У разі передачі, це може посилити наступальні можливості Росії та буде свідчити про подальше зміцнення військової співпраці Москви з Тегераном.

Ракети Fath-360 мають радіус дії до 120 км і можуть застосовуватися для вогневого ураження українських військ біля кордону з Росією, включно з військовими об'єктами та населеними пунктами.

У вересні минулого року американський уряд заявив, що Іран доставив балістичні ракети в Росію на дев'яти суднах під російським прапором. За даними трьох джерел, пускові установки до цієї партії не входили.

Західні чиновники з питань безпеки і регіональний чиновник на умовах анонімності, зазначили, що доставка установок Fath-360 була неминучою. Вони відмовилися надати більш детальну інформацію про очікувану передачу, зокрема про те, чому, на їхню думку, пускові установки не були доставлені разом з ракетами.

Міноборони Росії та постійне представництво Ірану при ООН не надали коментарів. Рада нацбезпеки США переадресувала запити до Держдепартаменту, який також не відповів. У ЦРУ від коментарів відмовились.

Офіційні представники Росії та Ірану раніше спростовували інформацію про постачання іранських ракет або іншої зброї для застосування у повномасштабному вторгненні РФ в Україну. Водночас, американські, українські та європейські чиновники неодноразово заявляли, що Іран передав Росії велику кількість ударних безпілотників та артилерійських боєприпасів.

У березні цього року командувач Центрального командування Збройних сил США генерал Крістофер Каволі заявив американським законодавцям, що Іран передав Росії понад 400 балістичних ракет малої дальності, ймовірно, маючи на увазі саме Fath-360.

За даними агентства, на даний момент не надходило публічних повідомлень про використання російськими військами зазначених ракет або про передачу Москві інших типів балістичних систем малої дальності.

Дипломатичні зусилля під загрозою

Як зазначає Reuters, розгортання ракет армією РФ може ускладнити дипломатичні ініціативи президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню між Україною та Росією, а також переговорний процес з Іраном з питань обмеження ядерної програми цієї країни.

За словами регіонального чиновника, однією з причин відтермінування передачі пускових установок стали непрямі американо-іранські переговори за посередництва Оману. Попри деякі ускладнення, Іран заявив, що четвертий раунд переговорів в Омані відбудеться у неділю, 11 травня.

На думку експертів, Тегеран розглядає питання військово-технічного співробітництва з РФ окремо від діалогу щодо ядерної програми.

"Іранські посадовці не вважають переговори щодо ядерної програми пов’язаними з потенційною співпрацею з Росією у військовій сфері", - зазначив Джек Вотлінг, старший науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI).

Чим небезпечні Fath-360

Крім того, за даними аналітиків, Тегеран був змушений адаптувати комерційні європейські вантажівки під використання у власних пускових комплексах. Імовірно таку ж модифікацію здійснює і Росія через втрату великої кількості військової техніки на фронті.

Фахівці вважають, що передача установок Fath-360 може надати російським військам перевагу у нанесенні оперативних ударів по важливих цілях біля лінії фронту.

"Вони (Fath-360 - ред.) не потребують багато часу на підготовку до запуску. Їхній час польоту неймовірно короткий", - зазначив Фабіан Гінц з Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS).

За оцінками експертів, застосування Fath-360 дає змогу Росії зберегти більш високоточні ракети, зокрема "Іскандер", для ударів по об'єктах критичної інфраструктури, таких як енергетична система України. Це, своєю чергою, створює додаткове навантаження на систему протиповітряної та протиракетної оборони.

"Fath-360"розроблені для того, щоб ним могли керувати люди з відносно невеликою підготовкою. Навіщо їм (Росії) купувати гірші іранські ракети? Єдина причина, яка мені спадає на думку, полягає в тому, що вони не можуть виробляти достатню кількість своїх власних ракет. Вони не надто точні й не несуть дуже великого корисного навантаження. Але це лише додає Україні головного болю", - зазначив доцент Академії оборони Нідерландів Ральф Савельсберг.