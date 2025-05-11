Иран резко ответил на сообщение Reuters о передаче России ракетных установок

Вчера издание Reuters сообщило, что Иран якобы может уже в ближайшее время передать России ракетные установки для баллистических ракет Fath-360. В стране резко отреагировали на эту публикацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Iribnews .

Также представительство подчеркнуло, что Иран, мол, "воздерживается от предоставления любой военной помощи ни одной из сторон", пока война в Украине продолжается.

"Это утверждение абсолютно абсурдное. Жаль, что агентство Reuters продолжает настаивать на своей практике публикации безосновательных обвинений в адрес Исламской Республики Иран", - говорится в заявлении представительства.

Согласно информации Международной службы Иранского радио и телевидения, постоянное представительство Ирана при Организации Объединенных Наций (ООН) представило ответ на публикацию информагентства Reuters об отправке ракетных установок в Россию.

Публикация Reuters относительно ракетных установок

Напомним, Reuters, ссылаясь на двух западных высокопоставленных чиновников по вопросам безопасности, сообщило, что Иран поставит РФ пусковые установки. Речь, вероятно, идет об установках для баллистических ракет малой дальности Fath-360, которые ранее Москва могла получить для использования против Украины.

Чиновники заявили изданию, что это может значительно усилить наступательный потенциал России и подтвердить укрепление военного сотрудничества между Москвой и Тегераном.

Ракеты Fath-360 имеют дальность до 120 км и могут быть использованы для обстрела украинских военных подразделений у границы с Россией, а также военных объектов и населенных пунктов.

Стоит отметить, что в сентябре прошлого года США сообщили о доставке Ираном баллистических ракет в Россию на девяти судах под российским флагом, но пусковые установки тогда не входили в этот груз. Западные чиновники заявляют, что поставка установок Fath-360 является лишь вопросом времени.

Поставка России Fath-360

В августе 2024 года западные СМИ сообщили, что Иран намерен передать России сотни единиц баллистических ракет малой дальности Fath 360.

Иранские ракеты Fath 360 могут управляться со спутника и поражать цели в радиусе 120 километров. Эксперты называют их аналогом американских реактивных систем HIMARS.

Также эксперты ранее объясняли, в чем главные особенности ракет Fath-360, если сравнивать их с другими аналогами, вроде Ababil.

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