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Іран рекомендує громадянам утриматися від поїздок в Україну

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П'ятниця 21 жовтня 2022 12:30
Іран рекомендує громадянам утриматися від поїздок в Україну Фото: Іран рекомендує громадянам утриматися від поїздок в Україну (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністерство закордонних справ Ірану порадило своїм громадянам утриматися від поїздок в Україну та попросило іранців, що перебувають у країні, виїхати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на APA.

"У зв'язку з ескалацією військових конфліктів і посиленням безпеки в Україні всім громадянам Ірану рекомендовано утриматися від відвідування цієї країни", - йдеться в повідомленні МЗС Ірану.

Зазначається, що іранці, які перебувають в Україні, також мають покинути державу, щоб захистити своє життя та безпеку.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW зазначили, що Росія, ймовірно, домовилася з Тегераном про постачання безпілотників Arash-2, які є "новинкою" іранського оборонного комплексу.

Крім того, за даними Генштабу ЗСУ, Іран направить до РФ інструкторів із використання дронів-камікадзе, а в Крим вже прибули іранські військові для допомоги росіянам з безпілотниками.

Тим часом Іран відкидає звинувачення щодо поставок озброєння РФ та заявляє про готовність до переговорів з Україною.

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