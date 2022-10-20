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Іран направить до Росії інструкторів з використання дронів-камікадзе: у Генштабі розповіли деталі

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Четвер 20 жовтня 2022 07:48
Іран направить до Росії інструкторів з використання дронів-камікадзе: у Генштабі розповіли деталі Фото: Іран направить до Росії інструкторів із використання дронів-камікадзе (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Іран направить до Росії інструкторів із використання дронів-камікадзе. Мовиться про підготовку застосування Shahed-136 і Arash-2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"Керівництво Ірану та РФ домовилися про направлення на територію Росії радників та інструкторів з використання ударних БпЛА", - вказують українські військові.

Згідно з даними Генштабу, зокрема відомо про підготовку операторів вже наявних дронів Shahed-136 і перспективних Arash-2.

До слова, раніше аналітики ISW припускали, що Москва, ймовірно, домовилася з Тегераном про постачання безпілотників Arash-2, які є "новинкою" іранського оборонного комплексу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що впродовж місяця українські військові збили 233 дрони-камікадзе та десятки ракет.

Своєю чергою Олексій Арестович розповів, що в Україні нині розгортається повна схема із боротьби з іранськими дронами-камікадзе. Найближчим часом проблему з Shahed-136 буде вирішено.

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