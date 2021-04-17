Иран работает над документом, чтобы сохранить ядерную сделку

Иран ведет работу над текстом будущего документа, который должен урегулировать разногласия с США по ядерному соглашению . При этом между Тегераном и Вашингтоном сохраняются достаточно серьезные разногласия.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел и главный переговорщик Ирана по ядерному соглашению Аббас Арагчи, передает Bloomberg .

"Подготовку общего текста можно начинать. Иранская сторона представила свой собственный документ по ядерной проблеме и по тому, как следует отменять санкции (санкции США - ред.)", - заявил Арагчи.

По его словам, несмотря на сохраняющиеся разногласия по данному вопросу, стороны "достигли нового понимания" сложившейся ситуации.

Отмечается, что сейчас в австрийской Вене проходят переговоры между Ираном и международными посредниками (Франция, Великобритания, Россия, Китай и Германия). Также в Вене находится делегация США, однако прямых контактов с иранской стороной не проводится.