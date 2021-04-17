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Байден оценил переговоры с Ираном по ядерной программе

Новина українською → Вашингтон, Суббота 17 апреля 2021 04:56
Байден оценил переговоры с Ираном по ядерной программе Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Решение Тегерана обогащать уран до 60% не способствует проведению переговоров по иранской ядерной программе. Об этом заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Есихидэ Сугой.

Трансляция велась в Twitter Белого дома.

Он отметил, что доволен согласием Ирана по-прежнему участвовать в прямых переговорах с США и другими странами.

"Мы не поддерживаем и не думаем, что это приносит какую-либо пользу, когда Иран говорит, что собирается перейти к обогащению урана до 60%. Это противоречит соглашению", - сказал Байден.

Напомним, Иран с 14 апреля планирует приступить к обогащению урана до уровня 60%. Для создания ядерного оружия используется уран с обогащением около 90%.

Ранее сообщалось, что 11 апреля в Иране произошла авария на ядерном объекте в Натанзе. Сбой в энергосистеме произошел спустя день после запуска новых усовершенствованных центрифуг для обогащения урана.

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