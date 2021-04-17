Іран працює над документом, щоб зберегти ядерну угоду

Іран веде роботу над текстом майбутнього документа, який повинен врегулювати розбіжності з США ядерного угоди. При цьому між Тегераном і Вашингтоном зберігаються досить серйозні розбіжності.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ і головний переговорник Ірану з ядерної угоди Аббас Арагчи, передає Bloomberg.
"Підготовку спільного тексту можна починати. Іранська сторона представила свій власний документ з ядерної проблеми і по тому, як слід скасовувати санкції (санкції США - ред.)", - заявив Арагчи.
За його словами, незважаючи на розбіжності з цього питання, сторони "досягли нового розуміння" ситуації.
Наголошується, що зараз в австрійському Відні проходять переговори між Іраном і міжнародними посередниками (Франція, Великобританія, Росія, Китай і Німеччина). Також у Відні перебуває делегація США, проте прямих контактів з іранською стороною не проводиться.
Раніше РБК-Україна писало, що президент США Джо Байден вважає, що рішення Тегерана збагачувати уран до 60% не сприяє проведенню переговорів з ядерної програми.
Зазначимо, Іран з 14 квітня планує приступити до збагачення урану до рівня 60%. Для створення ядерної зброї використовується уран із збагаченням близько 90%.