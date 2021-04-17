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Іран працює над документом, щоб зберегти ядерну угоду

Автор: Ігор Литвиненко

Іран веде роботу над текстом майбутнього документа, який повинен врегулювати розбіжності з США ядерного угоди. При цьому між Тегераном і Вашингтоном зберігаються досить серйозні розбіжності.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ і головний переговорник Ірану з ядерної угоди Аббас Арагчи, передає Bloomberg.

"Підготовку спільного тексту можна починати. Іранська сторона представила свій власний документ з ядерної проблеми і по тому, як слід скасовувати санкції (санкції США - ред.)", - заявив Арагчи.

За його словами, незважаючи на розбіжності з цього питання, сторони "досягли нового розуміння" ситуації.

Наголошується, що зараз в австрійському Відні проходять переговори між Іраном і міжнародними посередниками (Франція, Великобританія, Росія, Китай і Німеччина). Також у Відні перебуває делегація США, проте прямих контактів з іранською стороною не проводиться.

Раніше РБК-Україна писало, що президент США Джо Байден вважає, що рішення Тегерана збагачувати уран до 60% не сприяє проведенню переговорів з ядерної програми.

Зазначимо, Іран з 14 квітня планує приступити до збагачення урану до рівня 60%. Для створення ядерної зброї використовується уран із збагаченням близько 90%.

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