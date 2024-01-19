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Іран провів масштабні військові навчання на тлі напруженості з Пакистаном

Фото: Іран провів широкомасштабні військові навчання (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Іран провів широкомасштабні військові навчання в районі, що простягається з південного заходу на південний схід країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Зазначається, що в 

Ірану 

Що передувало

Пакистан звинуватив Іран у порушенні свого повітряного простору. Там заявляють, що Тегеран здійсник атаку, внаслідок якої загинуло двоє дітей. 

18 січня в МЗС Пакистану заявили про завдання ударів "по укриттям терористів" в Ірані та додали, що низку "терористів ліквідовано".

Варто зазначити, що Збройні сили Пакистану перевели у стан "надзвичайно високої" бойової готовності на тлі загострення конфлікту з Іраном.

Що відбувається між Іраном і Пакистаном - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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ІранПакистан