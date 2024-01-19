Іран провів масштабні військові навчання на тлі напруженості з Пакистаном

Іран провів широкомасштабні військові навчання в районі, що простягається з південного заходу на південний схід країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.
Зазначається, що в
Ірану
Пакистан звинуватив Іран у порушенні свого повітряного простору. Там заявляють, що Тегеран здійсник атаку, внаслідок якої загинуло двоє дітей.
18 січня в МЗС Пакистану заявили про завдання ударів "по укриттям терористів" в Ірані та додали, що низку "терористів ліквідовано".
Варто зазначити, що Збройні сили Пакистану перевели у стан "надзвичайно високої" бойової готовності на тлі загострення конфлікту з Іраном.
Що відбувається між Іраном і Пакистаном - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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