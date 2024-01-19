Иран провел масштабные военные учения на фоне напряженности с Пакистаном

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Ирана

Что предшествовало

Пакистан обвинил Иран в нарушении своего воздушного пространства. Там заявляют, что Тегеран совершил атаку, в результате которой погибли двое детей.

18 января в МИД Пакистана заявили о нанесении ударов "по укрытиям террористов" в Иране и добавили, что ряд "террористов ликвидирован".

Следует отметить, что вооруженные силы Пакистана перевели в состояние "чрезвычайно высокой" боевой готовности на фоне обострения конфликта с Ираном.

Что происходит между Ираном и Пакистаном – читайте в материале РБК-Украина.