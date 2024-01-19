Иран провел масштабные военные учения на фоне напряженности с Пакистаном

Иран провел широкомасштабные военные учения в районе, простирающемся с юго-запада на юго-восток страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.
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Ирана
Пакистан обвинил Иран в нарушении своего воздушного пространства. Там заявляют, что Тегеран совершил атаку, в результате которой погибли двое детей.
18 января в МИД Пакистана заявили о нанесении ударов "по укрытиям террористов" в Иране и добавили, что ряд "террористов ликвидирован".
Следует отметить, что вооруженные силы Пакистана перевели в состояние "чрезвычайно высокой" боевой готовности на фоне обострения конфликта с Ираном.
Что происходит между Ираном и Пакистаном – читайте в материале РБК-Украина.
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