Иран провел массовые аресты протестующих, грозят наказанием
Власти Ирана задержали ряд ключевых участников протестов, охвативших страну последние две недели. Начальник полиции предупредил, что правонарушители будут наказаны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barrons.
"Прошлой ночью были осуществлены значительные аресты основных участников беспорядков, которые будут наказаны после прохождения юридических процедур", - заявил начальник Национальной полиции Ахмад-Реза Радан, не предоставляя подробностей о количестве задержанных или их имен.
Протесты в Иране
Протесты в Иране возникли из-за социальных и политических напряжений и охватили несколько крупных городов страны.
С конца декабря 2025 года в Иране продолжаются масштабные протесты, которые переросли в вооруженные столкновения.
Все началось 28 декабря в Тегеране, когда торговцы центрального рынка вышли на улицы в знак протеста против резкого падения курса национальной валюты.
По сообщениям местных СМИ, активнее всего участвовали продавцы мобильных телефонов, электроники и бытовой техники, которые покупают товар за иностранную валюту, а продают за местную.
К протестам присоединились студенты и другие слои населения, а также те, кто ранее считался "опорой режима", что стало неожиданностью для властей.
Иранские власти отреагировали жестко, применив стрельбу, спецсредства, избиения и массовые аресты.
Напомним, что по данным американской правозащитной организации Human Rights Activists News Agency (HRANA), во время подавления масштабных протестов погибли по меньшей мере 116 человек.
Также сообщалось, что Наследный принц Ирана Реза Пахлави обратился к гражданам с призывом усилить уличные акции протеста и организовать общенациональные забастовки, отметив, что именно такие действия могут парализовать режим и вызвать его падение.
Протесты в Иране стали самыми массовыми с 2022 года, вызванные резким падением курса национальной валюты и обострением экономического кризиса.